Uji Tabrak, Mobil Listrik AION V Dapat Bintang Tertinggi Euro NCAP

jpnn.com, JAKARTA - Mobil listrik AION V membuktikan kualitasnya dengan mendapatkan nilai tertinggi dalam uji tes tabrak Euro NCAP 2025.

Mobil tersebut mencatatkan bintang-5 atau tertinggi di semua kategori keselamatan.

Capaian ini semakin mempertegas komitmen GAC menghadirkan mobil listrik yang aman, durable, dan siap menjawab kebutuhan pasar global.

“Raihan bintang lima EURO NCAP menjadi bukti nyata bahwa GAC tidak hanya menghadirkan kendaraan listrik dengan teknologi mutakhir, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman yang dibutuhkan konsumen, khususnya di Indonesia,” kata CEO GAC Indonesia, Andry Ciu dalam siaran persnya, Kamis (17/9).

Dalam pengujian tersebut, AION V mencatatkan skor perlindungan 88% untuk penumpang dewasa dan 85% untuk penumpang anak-anak, menjadikannya salah satu SUV listrik paling aman di kelasnya.

Mobil itu dirancang untuk memberi dampak minimal bagi pengguna jalan lain jika terjadi kecelakaan berkat sederet fitur Safety Assist berstandar internasional.

Keunggulan AION V terletak pada fitur keselamatan yang lengkap dan dirancang untuk berbagai kondisi nyata di jalan.

Jika terjadi benturan depan, Front Airbag, Belt Pretensioner, dan Belt Loadlimiter siap bekerja untuk mengurangi risiko cedera.