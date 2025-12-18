Ujian Berat Menanti! Jadwal Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2025 Hari Ini

jpnn.com - Kiprah pebulu tangkis Indonesia di ajang BWF World Tour Finals 2025 masih berlanjut.

Turnamen bergengsi yang berlangsung di Hangzhou, China, pada 17-21 Desember itu memasuki hari kedua pertandingan pada Kamis (18/12)

Pertandingan hari kedua dijadwalkan mulai pukul 09.30 waktu setempat atau 08.30 WIB.

Tercatat, ada empat wakil Indonesia yang tampil pada empat sektor berbeda, yakni tunggal putri, tunggal putra, ganda campuran, serta ganda putra.

Dari sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani mendapat tantangan berat.

Setelah menelan kekalahan dari An Se Young (Korea) di laga perdana, Putri KW dijadwalkan membuka pertandingan di Lapangan 1 dengan menghadapi unggulan keempat asal Jepang Akane Yamaguchi.

Sementara itu, pada match kedua Lapangan 2, wakil Indonesia dari sektor ganda campuran Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu akan berhadapan dengan pasangan Malaysia Chen Tang Jie/Toh Ee Wei.

Masih di lapangan yang sama, Indonesia kembali menurunkan wakilnya pada laga kelima. Kali ini giliran ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani yang harus menghadapi lawan tangguh, yakni unggulan pertama asal Korea Kim Won Ho/Seo Seung Jae.