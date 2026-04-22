JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Ujian Berat Menanti Persib, Bojan Hodak Punya Masalah

Kamis, 23 April 2026 – 01:00 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Arema FC akan menjadi ujian berikutnya bagi klub Persib Bandung.

Pertemuan tersebut berlangsung pada duel big match pekan ke-28 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat (24/4/2026) malam.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan kondisi fisik anak asuhnya kelelahan, setelah pertandingan sebelumnya melawan Dewa United.

Namun begitu, dia menjamin kesiapan tim saat menjamu Sindo Edan -julukan Arema FC- di kandang pada lusa nanti.

"Semuanya baik. Hari ini adalah hari kedua, kami masih sedikit lelah, tetapi besok akan baik-baik saja. Suasananya bagus, kami dalam kondisi mood yang bagus dan kami masih berada di posisi pertama," kata Hodak di Stadion GBLA, Kamis (23/4).

Hodak menuturkan anak asuhnya tidak boleh lengah dalam duel panas nanti. Sekalipun Persib ada di peringkat pertama, tetapi Arema FC adalah tim kuat yang punya lini serang tajam.

Hal itu terbukti pada leg pertama, yang mana Arema berhasil menjebol gawang Persib lebih dulu, sebelum akhirnya di-come back Persib jadi 2-1.

"Kami tahu bahwa kami tidak boleh lengah dan akan fokus pada pertandingan berikutnya. Arema adalah tim yang cukup tangguh. Mereka punya banyak pemain bagus, terutama dalam hal menyerang, tapi kami tahu itu dan kami bersiap," ungkapnya. (mcr27/jpnn)

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengungkapkan masalah timnya menjelang laga berat melawan Arema FC di Stadion GBLA.

Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

Persib  Persib Bandung  Persib Vs Arema  Bojan Hodak  BRI Super League 
