JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Ujian di Markas Persik Kediri, Beckham Putra Ungkit Rekor Manis Persib Bandung

Senin, 05 Januari 2026 – 05:27 WIB
Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha. Foto: Persib.

jpnn.com - Winger Persib Bandung Beckham Putra menatap laga tandang melawan Persik Kediri dengan penuh keyakinan.

Pertandingan pekan ke-16 BRI Super League 2025/26 tersebut akan digelar di Stadion Brawijaya, Senin (5/1/2026) malam WIB.

Kondisi Persib Dinilai Ideal Menjelang Lawan Persik

Pemain yang akrab disapa Etam itu menilai kondisi tim berada dalam situasi ideal setelah menjalani rangkaian persiapan.

Pemilik empat caps di Timnas Indonesia itu memandang laga melawan Persik sebagai salah satu ujian penting bagi Maung Bandung.

"Kami sudah melakukan persiapan dengan sangat baik. Kami pun selalu menganalisis permainan tim lawan karena mereka selalu bermain bagus saat di kandangnya," kata Beckham.

Persib Tak Gentar Hadapi Kandang Angker Persik

Meski mengakui Persik Kediri sangat berbahaya ketika bermain di kandang, Beckham menegaskan hal tersebut tidak membuat Persib kehilangan rasa percaya diri.

Adik kandung Gian Zola Nugraha itu menyebut Persib datang dengan modal yang cukup untuk menghadapi tekanan tuan rumah.

"Kami pun memiliki tim dengan kekuatan yang baik. Jadi, saya pikir kami tidak takut dengan catatan Persik di kandangnya."

