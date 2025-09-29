Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Ujian Kode Etik INI Jadi Bagian Menegakkan Integritas hingga Profesionalisme

Senin, 29 September 2025 – 20:09 WIB
Ikatan Notaris Indonesia (INI) bakal menggelar uji kode etik di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selataan, pada Jumat (31/10) mendatang. Foto: dok INI

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Umum INI, Amriyati Amin, SH, MH menyampaikan ujian kode etik merupakan bagian dari komitmen dalam menegakkan integritas, profesionalisme, dan standar etika notaris sebagai pejabat umum.

Seperti diketahui, Ikatan Notaris Indonesia (INI) bakal menggelar uji kode etik di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selataan, pada Jumat (31/10) mendatang.

"Ujian ini dirancang secara terbuka dan inklusif agar dapat diikuti oleh peserta dari seluruh wilayah Indonesia," kata Amriyati dalam keterangannya, Senin (29/9).

Selain itu, INI juga akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) dan Rapat Pengurus Pusat yang Diperluas (RP3YD), dilanjutkan dengan kegiatan penyegaran dan peningkatan kelilmuan untuk anggota INI. Agenda ini rencananya digelar pada 24-26 November 2025. 

“Untuk KLB dan RP3YD diperuntukkan bagi pengurus, sedang untuk kegiatan penyegaran dan peningkatan keilmuan ditujukan bagi seluruh notaris Indonesia,” tegas Amriyati.

Adapun agenda utama kegiatan ini adalah pembahasan dan penetapan perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan guna memperkuat tata kelola, memperjelas arah strategis, serta memastikan organisasi tetap adaptif menghadapi perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. 

Kabid Organisasi INI Abdul Wahab berharap seluruh pengurus baik di tingkat wilayah maupun pusat dapat mengikuti agenda KLB dan RP3YD. 

Sebab, kongres merupakan bagian dari pelaksanaan AD/ART dan amanah dari kongres-kongres terdahulu untuk berjalannya organisasi. 

