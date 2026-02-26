Ujian Mental Madura United di Markas Persib, Carlos Pereira Bicara Soal Nyali Pemain

jpnn.com - Madura United akan menjalani ujian berat saat menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-23 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/2/2026) malam.

Ini menjadi pertandingan penting buat anak asuh Carlos Pereira demi bisa menjauh dari zona merah klasemen.

Saat ini, Madura United berada di peringkat ke-14 dengan koleksi 23 poin.

Sementara itu, Persib Bandung datang sebagai juara bertahan sekaligus pemuncak klasemen, membuat tantangan yang dihadapi Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- kian berat.

Meski demikian, Pelatih Madura United Carlos Pereira menegaskan mental para pemainnya tidak akan ciut menghadapi tim sekelas Persib. Dengan persiapan matang yang dimiliki, dia optimistis timnya bisa membawa pulang poin.

"Kami menjalani minggu latihan yang sangat baik. Latihan penuh selama satu minggu membuat para pemain makin memahami cara bermain yang kami butuhkan untuk pertandingan besok," kata Pereira.

"Saya percaya kami 100 persen siap untuk laga ini. Kami akan bermain melawan tim yang bagus, tetapi kami yakin bisa mendapatkan hasil positif," sambungnya.