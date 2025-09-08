Ujian Terakhir Timnas U-23 Indonesia: Pecahkan Kutukan Korea Demi Tiket Piala Asia

jpnn.com - Laga pemungkas Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 Grup J melawan Korea akan menjadi ujian terbesar bagi Timnas U-23 Indonesia.

Garuda Muda akan bertarung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Selasa (9/9/2025), dalam duel yang menentukan nasib mereka lulus atau tersingkir.

Kutukan Melawan Korea

Sejak dipercaya menukangi Timnas U-23 Indonesia, Vanenburg sudah tujuh kali mendampingi tim.

Dari jumlah itu, dua kali dia gagal mengalahkan tim yang dipimpin pelatih asal Korea, yakni saat kalah tipis 0-1 dari Vietnam di final Piala AFF U-23 2025 serta ditahan imbang 0-0 oleh Laos pada laga perdana Grup J.

Kondisi inilah yang membuat duel melawan Korea kali ini sarat tekanan. Indonesia saat ini mengoleksi empat poin, tertinggal dua angka dari sang lawan yang sudah mengumpulkan enam poin.

Artinya, hanya kemenangan yang bisa mengantar Garuda Muda melaju langsung ke putaran final di Arab Saudi.

Vanenburg Percaya Diri

Vanenburg sendiri menilai timnya memiliki kualitas untuk bersaing. Pelatih asal Belanda itu percaya Indonesia tidak kalah dari tim-tim besar Asia Tenggara maupun Asia Timur, termasuk Korea yang pernah menjadi juara Piala Asia U-23 pada 2020.

"Vietnam, Thailand, bahkan Korea tidak jauh lebih baik dari kita. Saya percaya tim ini bisa menang," ucapnya.