Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Dahlan Iskan

Ujung Zulfa

Oleh: Dahlan Iskan

Kamis, 11 Desember 2025 – 07:43 WIB
Ujung Zulfa - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Jalan musyawarah itu buntu. Upaya merukunkan mereka juga kandas. Konflik di NU menuju ujung: jabatan ketua umum diisi oleh penjabat (Pj).

Berarti "pemecatan" Gus Yahya Cholil Staquf sebagai ketua umum PBNU dianggap final.

Ujung ZulfaPj Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa usai ditetapkan dalam Pleno PBNU-ist-

Baca Juga:

Penjabat ketua umum itu adalah orang yang selama ini sudah menjabat wakil ketua umum: KH Zulfa Mustofa.

Selama ini Kiai Zulfa berada di urutan pertama dalam daftar para wakil ketua umum –tiga orang.

Anda sudah tahu: yang memberhentikan Gus Yahya adalah Rais Aam PB NU KH Miftachul Akhyar. Yang mengangkat pejabat ketua umum juga KH Miftachul Akhyar.

Baca Juga:

Jabatan rais aam syuriah memang punya wewenang yang besar di PBNU. Tetapi Kiai Akhyar jarang tampil. Ia sering mewakilkan ke Prof Dr Mohammad Nuh DEA, wakilnya di syuriah.

Saya istilahkan konflik NU sudah sampai di ujung karena ini: para pengurus di PBNU bisa menerima putusan rais syuriah itu.

Jalan musyawarah itu buntu. Upaya merukunkan mereka juga kandas. Konflik di NU menuju ujung: jabatan ketua umum PBNU diisi oleh penjabat (Pj).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dahlan Iskan  Ujung Zulfa  zulfa mustofa  KH Zulfa Mustofa  pj ketum pbnu  PBNU  Yahya Cholil Staquf  NU  Gus Yahya  Miftahul Akhyar  Kiai Zulfa  Disway  Disway hari ini 
BERITA DAHLAN ISKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp