Ukir Rekor Global Terbaik Semester I-2025, Midea Optimistis Memperluas Pertumbuhan di Indonesia

jpnn.com - JAKARTA - Midea Group kembali mempertegas posisinya sebagai pemimpin global industri peralatan rumah tangga pintar. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan Midea mencatatkan rekor kinerja terbaik secara global pada Semester I-2025.

Pencapaian ini mencerminkan strategi bisnis Midea yang solid, inovasi berkelanjutan, serta kemampuan menjawab kebutuhan konsumen modern yang kian mengedepankan kenyamanan, efisiensi, dan gaya hidup cerdas.

“Kinerja positif Midea secara global menjadi fondasi kuat bagi kami di Indonesia untuk terus menghadirkan produk-produk smart home appliances yang inovatif, terjangkau, dan sesuai dengan gaya hidup konsumen Tanah Air, ” ujar Head of Marketing Midea Electronics Indonesia Hafizh Maulana dalam acara Midea’s Year End Media Gathering bertema “From Connection to Collaboration di Jakarta, Jumat (19/12).

Berdasarkan global sales volume OBM 2024, Midea dinobatkan sebagai Nomor 1 Smart Home Appliances Brand di dunia.

Kepemimpinan ini diperkuat dengan dominasi Midea di berbagai kategori utama secara global, antara lain sebagai Microwave Company Nomor 1, Air Treatment Brand Nomor 1 selama lima tahun berturut-turut.

Kemudian, Small Cooking Appliances Brand Nomor 1 selama delapan tahun berturut-turut. Lalu, Residential Inverter AC Company Nomor 1 dan R290 Air Conditioner Company Nomor1 masing-masing selama dua tahun berturut-turut.

Pencapaian global itu turut memperkuat kepercayaan konsumen dan mitra di Indonesia terhadap Midea sebagai merek yang tidak hanya unggul dari sisi teknologi, tetapi juga relevan dengan kebutuhan gaya hidup masyarakat urban saat ini.

Di pasar nasional, Midea telah menghadirkan rangkaian produk yang lengkap guna mendukung kebutuhan rumah tangga modern. Kategori utama Midea di Indonesia meliputi air conditioner (AC), kulkas, mesin cuci, microwave, rice cooker, small cooking appliances, air treatment, seperti air purifier dan dehumidifier, serta produk dapur built-in.