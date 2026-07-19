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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Ukir Sejarah, Bukayo Saka Bangga Masuk Daftar Elite Pencetak Hattrick di Piala Dunia

Minggu, 19 Juli 2026 – 13:45 WIB
Ukir Sejarah, Bukayo Saka Bangga Masuk Daftar Elite Pencetak Hattrick di Piala Dunia - JPNN.COM
Penyerang timnas Inggris Bukayo Saka menjadi pemain terbaik dalam laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 kontra Prancis, Minggu. (Antara/X/FIFAWorldCup)

jpnn.com - JAKARTA - Penyerang Tim Nasional Inggris Bukayo Saka mencetak hattrick saat The Three Lions mengalahkan Prancis 6-4 pada perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026.

Saka mencetak tiga gol dalam kemenangan Inggris di Miami, AS, Minggu WIB, sehingga menjadi pemain keempat negaranya yang membukukan hattrick di putaran final Piala Dunia. Sebelumnya, hanya Geoff Hurst (1966), Gary Lineker (1986), dan Harry Kane (2018) yang mampu menorehkan prestasi serupa.

Bukayo Saka sangat bangga menjadi bagian dari daftar elite pemain negaranya yang pernah mencetak hattrick di putaran final Piala Dunia setelah tampil gemilang saat membawa The Three Lions mengalahkan Prancis tersebut.

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"Rasanya luar biasa. Saya sangat menikmatinya dan tentu ini pencapaian yang hebat,” kata Saka dikutip dari FIFA, Minggu (19/7).

“Saya baru diberitahu bahwa hanya ada empat pemain Inggris yang pernah mencetak hattrick di Piala Dunia. Anda tahu siapa saja mereka. Itu adalah daftar yang sangat elite dan saya bangga bisa menjadi bagian darinya," ungkapnya.

Saka juga mencatat rekor lain dengan menjadi pemain ketiga Inggris yang mampu mencetak sedikitnya tiga gol dalam dua edisi Piala Dunia berbeda, menyusul jejak Lineker dan Kane.

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Meski puas dengan penampilan pribadinya, Saka mengakui Inggris sebenarnya menargetkan tampil di partai final, bukan hanya memperebutkan peringkat ketiga.

"Kami ingin mengakhiri turnamen dengan kuat karena sebagai sebuah tim kami merasa pantas untuk itu. Tentu kami percaya seharusnya bisa melangkah hingga final dan bermain besok, bukan hari ini. Namun kenyataannya kami bermain hari ini dan kami ingin menutup turnamen dengan baik. Saya senang kami berhasil melakukannya," ujar Saka.

Ukir sejarah, Bukayo Saka bangga masuk dalam daftar elite pencetak hattrick untuk Inggris di Piala Dunia. Dia cetak hattrick saat Inggris taklukkan Prancis 6-4.

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TAGS   Piala Dunia  Bukayo Saka  Hattrick  Inggris  Piala Dunia 2026 
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