Ukir Sejarah, Harry Kane Pencetak Gol Terbanyak Inggris di Piala Dunia

jpnn.com - JAKARTA - Penyerang Tim Nasional Inggris Harry Kane mengukir sejarah bersama The Three Lions. Kane memecahkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak The Three Lions pada ajang Piala Dunia, yang sebelumnya dipegang oleh Gary Lineker.

Rekor itu tercipta setelah Kane mencetak satu gol untuk Inggris yang menang 2-0 atas Panama pada laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion New York, Amerika Serikat, Minggu WIB.

Gol tersebut menjadi yang ke-11 bagi Kane pada putaran final Piala Dunia. Penyerang Bayern Muenchen itu kini melampaui catatan Gary Lineker yang mengoleksi 10 gol.

Kane sekaligus mengukuhkan diri sebagai pencetak gol terbanyak Inggris sepanjang sejarah turnamen empat tahunan tersebut.

Sebelumnya, Kane menyamai rekor Lineker berkat dua gol yang dicetak saat Inggris mengalahkan Kroasia 4-2 pada laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026.

Pada pertandingan melawan Panama, kapten Timnas Inggris itu memastikan namanya berdiri sendiri di puncak daftar pencetak gol terbanyak The Three Lions di Piala Dunia, setelah menyundul bola umpan silang Jude Bellingham menjadi gol kedua The Three Lions.

Kane mencatatkan 117 penampilan dan mencetak 82 gol bersama Inggris sejak debutnya pada Maret 2015.

Selain mengantar Inggris melaju ke babak 32 besar sebagai juara Grup L, gol tersebut juga membuat Kane terus bersaing dalam perebutan Sepatu Emas Piala Dunia 2026. Hingga akhir fase grup, dia telah mengoleksi tiga gol.