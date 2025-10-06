Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ulama dan Aktivis Terbitkan 4 Panduan Boikot Produk Terafiliasi Israel

Senin, 06 Oktober 2025 – 13:53 WIB
Ulama dan Aktivis Terbitkan 4 Panduan Boikot Produk Terafiliasi Israel - JPNN.COM
Aksi Global Strike for Palestine di Jakarta serukan boikot produk terafiliasi Israel demi kemanusiaan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Para ulama dan aktivis merilis panduan nasional untuk gerakan boikot produk terafiliasi Israel. Panduan ini membagi produk ke dalam empat kategori yang jelas dan bertujuan agar masyarakat tidak salah sasaran dalam melakukan aksi boikot.

Panduan ini merupakan tindak lanjut dari Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang menegaskan keharaman mendukung agresi Israel terhadap Palestina, baik secara langsung maupun tidak. Dengan adanya panduan ini, gerakan boikot diharapkan menjadi lebih efektif dan berdampak nyata.

Aktivis pro-Palestina, Shafira Umm, menyebut panduan tersebut sebagai langkah penting untuk menghindari kesalahpahaman di masyarakat.

Baca Juga:

“Masyarakat sering bingung, mana produk yang benar-benar terafiliasi, mana yang hanya isu. Karena itu panduan seperti ini sangat penting agar gerakan boikot tidak salah sasaran,” ujarnya dalam sebuah forum diskusi.

Sementara itu, Ketua MUI Bidang Dakwah KH Cholil Nafis menilai meningkatnya kesadaran publik, bahkan di kalangan anak-anak, sebagai hal positif.

“Anak-anak sekarang kalau mau beli produk, mereka cek dulu apakah terafiliasi Israel atau bukan. Ini menunjukkan tumbuhnya kesadaran baru yang perlu diarahkan dengan panduan yang jelas,” katanya.

Dari sisi teknologi, CEO Drone Emprit Ismail Fahmi menyoroti peran aplikasi digital yang kini mempermudah masyarakat melacak afiliasi produk.

“Tren boikot di media sosial sangat kuat. Aplikasi sudah banyak yang bisa membantu konsumen mengecek afiliasi produk terhadap Israel,” jelasnya.

Ulama dan aktivis rilis panduan empat kategori produk agar gerakan boikot Israel lebih terarah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ulama  aktivis  Boikot  produk terafiliasi Israel 
BERITA ULAMA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp