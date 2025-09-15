Ulama Kabah Bengkulu Deklarasikan Dukungan untuk Mardiono Memimpin PPP

jpnn.com, BENGKULU - Dukungan kepada Muhamad Mardiono terus mengalir menjelang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan digelar pada 27–29 September 2025 di Ancol, Jakarta.

Kali ini, giliran Ulama Ka’bah Bengkulu yang menyatakan dukungan resmi melalui acara silaturahmi di Rumah Makan Doa Ibu, Jalan Adam Malik, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Minggu (14/9).

Dalam deklarasinya, para ulama menilai Mardiono sebagai sosok pemimpin yang karismatik, mampu menjaga soliditas partai, dan bisa membawa PPP tetap relevan di tengah dinamika politik nasional.

“Beliau adalah sosok kharismatik, menjadi panutan, dan mampu menjaga soliditas PPP di tengah situasi politik yang terus berubah. Itu sebabnya kami sepakat mendukung beliau untuk kembali memimpin partai ini,” ujar Ustaz Wahyu, juru bicara Ulama Ka’bah Bengkulu.

Ustaz Wahyu menegaskan kedekatan Mardiono dengan kader serta jajaran pimpinan partai di semua tingkatan menjadi alasan lain yang memperkuat keyakinan para ulama terhadap kepemimpinannya.

“Hubungan emosional beliau dengan para kader dan pimpinan partai selama ini sangat baik. Kami percaya, di bawah kepemimpinannya, PPP akan makin solid dan kuat,” tambahnya.

Deklarasi Ulama Ka’bah Bengkulu ini menambah panjang daftar dukungan terhadap Muhamad Mardiono menjelang Muktamar PPP, yang diprediksi akan menjadi momentum penting bagi arah kepemimpinan partai berlambang Ka’bah tersebut. (cuy/jpnn)