Ulang Tahun ke-3, Bursa Kripto CFX Menggelar CFX Crypto Conference 2026 di Jakarta

jpnn.com - PT Central Finansial X (CFX) sebagai bursa aset kripto pertama yang berizin di Indonesia merayakan ulang tahun ke-3 dengan menggelar CFX Crypto Conference (CCC) 2026.

Acara berskala nasional ini akan mempertemukan para pelaku industri, regulator, pengamat, dan peminat aset kripto untuk membahas masa depan ekosistem aset keuangan digital, terutama bagaimana aset kripto telah berekspansi secara masif ke dalam berbagai use case riil.

Konferensi yang mengusung tema "Chapter III: Pilar Kepercayaan, Membangun Fondasi yang Tangguh untuk Keberlanjutan dan Kedaulatan Aset Digital" dijadwalkan berlangsung pada Senin, 8 Juni 2026 di Balai Kartini, Jakarta.

Di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu, lanskap ekonomi digital global mengalami pergeseran paradigma yang fundamental. Aset kripto tidak lagi sekadar instrumen investasi, melainkan telah berekspansi ke dalam berbagai use case riil yang mentransformasi sektor keuangan, mulai dari pemanfaatan stablecoin, crypto repo, hingga tokenisasi Real-World Assets (RWA).

Direktur Utama Bursa Kripto CFX Subani menjelaskan bahwa penyelenggaraan CCC 2026 merupakan inisiatif berkelanjutan dari bursa untuk menghadirkan wadah kolaboratif yang

inklusif bagi masa depan industri aset keuangan digital.

Melalui CCC 2026, Bursa Kripto CFX berkomitmen penuh untuk membuka ruang dialog lintas sektoral yang komprehensif guna menyatukan visi para pemangku kepentingan.

"Pada penyelenggaraan CCC tahun ini, kami fokus pada penguatan pilar kepercayaan (trust) sebagai kunci utama kedewasaan dan inovasi ekosistem," ujarnya.

Subani percaya bahwa untuk mendorong skalabilitas industri, seluruh pihak harus bergerak dalam sinergi yang sama. Oleh karena itu, salah satu fokus utamanya adalah mendorong perkembangan dan perluasan use case aset kripto di luar aktivitas perdagangan.