Ulang Tahun ke-50, Otsuka Group Luncurkan Program Mental Ease at Workplaces

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka merayakan 50 tahun kiprah di Indonesia, Otsuka Group secara resmi meluncurkan program Mental Ease at Workplaces.

Program tersebut merupakan sebuah inisiatif strategis yang bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang sehat secara mental serta mendukung penghapusan stigma terhadap isu kesehatan mental di tempat kerja.

Mental Ease at Workplaces menjadi komitmen jangka panjang Otsuka Group dalam bidang keberlanjutan sumber daya manusia dan kesejahteraan karyawan.

Program tersebut mengedepankan pendekatan holistik yang mencakup aspek Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif.

Sebagai perusahaan yang memiliki filosofi 'Otsuka-people creating new products for better health worldwide', memandang wellbeing karyawan sebagai prioritas strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang berdaya tahan, inklusif, dan produktif.

Pendekatan itu mencakup dimensi kesehatan fisik, mental dan sosial sebagai satu kesatuan yang saling menunjang.

“Kami melihat kesehatan mental merupakan fondasi dari produktivitas dan kesejahteraan di lingkungan kerja, oleh karena itu Dalam momentum 50 tahun Otsuka Group di Indonesia, kami meluncurkan program Mental Ease at Workplaces. Kami tidak hanya ingin memberi ruang aman bagi karyawan, tetapi juga ingin menciptakan budaya yang menyadari pentingnya perawatan mental secara berkelanjutan,” ungkap Bapak Sudarmadi Widodo, Human Capital & Corporate Communications Director Otsuka Group, Rabu (25/6).

Program tersebut meliputi berbagai inisiatif mulai dari edukasi dan pelatihan untuk peningkatan literasi kesehatan mental, penyediaan layanan konseling profesional, hingga sistem dukungan rehabilitatif yang ramah dan inklusif bagi karyawan yang membutuhkan pemulihan.