JPNN.com - Entertainment - Musik

Ulang Tahun ke-68, Candra Darusman Rilis Lagu Sekaligus Buku

Kamis, 21 Agustus 2025 – 20:30 WIB
Musikus Candra Darusman (kanan) meluncurkan lagu berjudul Salah Sendiri sekaligus buku bertajuk Invisible Cycle: Memantik Inovasi dan Kreasi untuk Kemajuan di Highscope Simatupang, Jakarta Selatan pada Kamis (21/8). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Candra Darusman meluncurkan lagu berjudul Salah Sendiri sekaligus buku bertajuk Invisible Cycle: Memantik Inovasi dan Kreasi untuk Kemajuan.

Peluncuran dua karya lintas medium tersebut didukung penuh oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Kedua karya itu lahir dari kepedulian Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan Candra Darusman terhadap kondisi bangsa sekaligus harapan akan masa depan yang lebih baik.

Lagu Salah Sendiri merupakan refleksi mendalam Candra Darusman tentang persepsi masyarakat dan kondisi bangsa.

Syairnya berisi pandangan kritis namun santun, doa harapan serta ajakan untuk perubahan.

Keunikan karya itu terlihat dari kolaborasi lintas negara dan generasi, yaitu musisi Indonesia dan Sri Lanka, musisi muda dan senior, serta musisi dari genre pop, dangdut, dan jazz.

Partisipasi penyanyi asal Sri Lanka, Umaria, yang juga memiliki darah keturunan Indonesia, menjadi sorotan.

Keterlibatan Umaria merupakan hasil inisiatif bersama Duta Besar RI untuk Sri Lanka, Ibu Dewi Tobing, serta Duta Besar Sri Lanka untuk Indonesia, Prof. Jayanath Colombage.

