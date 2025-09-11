Ultah ke-18, Ratusan Anggota Komunitas TeRuCi Tumpah Ruah di Danau Toba

jpnn.com, DANAU TOBA - Komunitas mobil yang tergabung dalam Terios Rush Club Indonesia (TeRuCI) merayakan ulang tahun ke-18 di Kawasan Danau Toba, Sumatera Utara beberapa pekan lalu.

Acara yang digelar selama lima hari itu berhasil menghadirkan 250 anggota bersama 120 unit kendaraan dari 32 chapter Teruci yang tersebar di seluruh Indonesia.

Mengusung tema “Saroha Hita Di Tao Toba”, perayaan itu bukan sekadar ajang kumpul, tetapi juga saran edukasi mengenai kendaraan berteknologi ramah lingkungan.

Anggota komunitas diberikan kesempatan untuk mencoba langsung Toyota Innova Zenix Hybrid Electric Vehicle (HEV) sebelum bertolak ke Danau Toba.

Acara diawali di Auto2000 Gatot Subroto Kota Medan. Semua anggota mendapatkan informasi mengenai teknologi hybrid sekaligus melakukan servis agar kendaraannya tetap prima.

Budhy Prihantoro, Kumendan Pusat TeRuCI, menyampaikan apresiasinya atas partisipasi para anggota dalam meramaikan acara ini.

"Hadirnya kendaraan hybrid pada kegiatan ini mencerminkan antusiasme para anggota yang mulai tertarik untuk memilikinya," ungkap Budhy dalam siaran persnya, Rabu (10/9).

Dia menjelaskan mobil hybrid menjadi pilihan tepat untuk mobilitas masyarakat Indonesia saat ini.