Ultah ke-29, Verrell Bramasta Beri Pendidikan Nonformal untuk Anak Kurang Beruntung

Kamis, 11 September 2025 – 20:26 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PAN, Verrell Bramasta merayakan ulang tahunnya yang ke-29 dengan cara berbeda.

Pesinetron yang kini berkarier sebagai politikus itu memilih menggelar syukuran sederhana bersama anak yatim piatu pada Kamis (11/9/2025).

Verrell mengaku ingin memaknai pertambahan usia dengan lebih bermanfaat bagi orang lain.

“Di usia yang sekarang, saya ingin lebih memberi manfaat pada orang yang membutuhkan,” ujar putra sulung Venna Melinda itu.

Selain berbagi dengan anak yatim, Verrell juga menyempatkan diri untuk memberikan pendidikan nonformal.

Dia mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak kurang beruntung di salah satu lokasi yang dia kunjungi.

Menurutnya, langkah sederhana ini diharapkan bisa memotivasi mereka untuk terus belajar demi masa depan.

Sejak resmi menjadi anggota DPR, Verrell mulai meninggalkan gaya hidup glamor yang melekat pada dirinya sebagai aktor.