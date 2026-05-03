Ultah ke-3, Koperasi Kana Perkuat Loyalitas Anggota dan Tata Kelola Adaptif

jpnn.com, SURABAYA - Koperasi Kana memperingati hari ulang tahun ke-3, dengan menggelar rangkaian kegiatan pada 30 April hingga 2 Mei 2026 di Surabaya.

Perayaan bertema “Celebrating 3rd Years of Kana” tersebut menjadi momentum evaluasi perjalanan organisasi sekaligus penguatan loyalitas anggota dan tata kelola koperasi.

Ketua Koperasi Kana Jonathan Danang Wardhana, mengatakan tiga tahun pertama merupakan fase penting dalam membangun fondasi organisasi.

“Momentum ulang tahun ke-3 ini menjadi pengingat bahwa perjalanan Koperasi Kana tidak berhenti sampai di sini. Tiga tahun pertama adalah fondasi untuk terus tumbuh dan memperkuat kebersamaan,” ujar Jonathan, dalam keterangannya, Minggu (3/5).

Dia menambahkan, penguatan nilai kebersamaan dan kontribusi anggota menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan koperasi ke depan.

Dalam perayaan tersebut, Koperasi Kana tidak hanya menggelar kegiatan seremonial, tetapi juga menghadirkan program pengembangan anggota.

Program tersebut meliputi pelatihan pengembangan diri, kepemimpinan, serta pemberian penghargaan kepada anggota yang dinilai berkontribusi dalam perjalanan koperasi.

Koperasi Kana juga menghadirkan James Martua Purba untuk memberikan wawasan terkait penguatan kelembagaan koperasi.