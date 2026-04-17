Ultah Ke-38, Reno Reza Ungkap Harapan Pribadi hingga Proyek Baru Loh Kok Tum Band

jpnn.com - Pertambahan usia menjadi momen spesial bagi musisi Reno Reza. Sebab, momen ulang tahun itu menjadi refleksi perjalanan hidup baginya.

Kini genap berusia 38 tahun, Reno mengaku merasakan campuran emosi antara syukur, haru, dan kesadaran akan waktu yang terus berjalan.

"Perasaannya campur aduk, ada rasa syukur, haru, dan juga semakin sadar bahwa waktu berjalan cepat. Tapi yang pasti, saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk terus berkarya dan menjalani hidup dengan orang-orang yang saya cintai," ujar Reno Reza dalam keterangannya.

Bagi Reno, pertambahan usia bukan sekadar angka, melainkan proses menuju kedewasaan.

Dia lantas mengungkapkan keinginannya untuk terus berkembang, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari band.

"Sebagai pribadi, saya ingin jadi lebih baik. Sebagai personel band, saya ingin lebih solid, lebih profesional, dan bisa memberi warna yang lebih kuat untuk band ini," kata Reno.

Di usia barunya kini, dia memiliki harapan yang cukup sederhana. Dari segi pribadi, Reno ingin menjadi pribadi yang lebih sabar, bijak, serta mampu membahagiakan keluarga dan orang-orang terdekat.

Dari sisi karier, dia melihat perjalanan band yang dijalaninya kini menunjukkan perkembangan positif.