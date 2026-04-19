Ultimatum Kurniawan Jelang Timnas Indonesia U-17 Vs Vietnam: Ini Laga Hidup Mati Kita!

Minggu, 19 April 2026 – 11:11 WIB

jpnn.com, SIDOARJO - Tekanan memuncak jelang duel krusial di Piala AFF U-17 2026.

Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto mengingatkan satu kesalahan saja bisa jadi akhir perjalanan Timnas Indonesia U-17 saat menghadapi Timnas Vietnam U-17.

Setelah sempat terpuruk akibat kekalahan menyakitkan dari Timnas Malaysia U-17, kondisi mental skuad Garuda Muda akhirnya mulai bangkit.

Namun, Kurniawan menegaskan kebangkitan ini belum berarti apa-apa jika kesalahan lama kembali terulang.

“Kami tekankan kepada pemain bahwa lawan Vietnam adalah laga hidup mati kita. Lolos atau tidak lolos, tetap kita sendiri yang menentukan,” tegas Kurniawan.

“Laporan sebelum latihan menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Mereka mengatakan sudah sangat siap untuk menghadapi pertandingan," imbuhnya.

Meski begitu, ancaman tetap nyata. Evaluasi besar-besaran telah dilakukan, dari lini pertahanan yang rapuh hingga penyelesaian akhir yang tumpul.

Kurniawan memastikan semua kesalahan sudah dibedah habis.

“Sudah tidak ada alasan. Mereka tahu apa yang harus diperbaiki dan tidak boleh terulang,” tegasnya lagi.