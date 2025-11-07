Close Banner Apps JPNN.com
Ultimatum Pramono Anung ke Adhi Karya soal Pembongkaran Tiang Monorel Mangkrak

Jumat, 07 November 2025 – 03:03 WIB
Ultimatum Pramono Anung ke Adhi Karya soal Pembongkaran Tiang Monorel Mangkrak - JPNN.COM
Pengendara melintas di dekat tiang bekas proyek monorel Jakarta di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (29/5/2025). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengultimatum PT Adhi Karya segera membongkar tiang monorel yang mangkrak.

Mas Pram -panggilan akrabnya- mengaku sudah menggelar rapat bersama jajarannya dan siap bersurat kepada PT Adhi Karya pada pekan depan.

“Maka kami akan meminta mereka untuk membongkar dan kami akan beri waktu 1 bulan,” kata Pramono di Balai Kota DKI, pada Kamis (6/11).

Bila dalam satu bulan PT Adhi Karya tidak membongkar tiang monorel, Pemprov DKI Jakarta yang siap mengerjakannya.

“Kapan DKI akan membongkar, kami sudah menetapkan waktunya ialah Januari,” tuturnya.

Eks sekretaris kabinet itu menegaskan pihaknya bakal membongkar tiang-tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said dan memperlebar jalur pedestrian.

“Pedestriannya kami bangun dan dananya sudah ada sehingga tahun depan mudah-mudahan Rasuna Said akan menjadi lebih baik,” tutur Pramono Anung.

Proyek monorel Jakarta pertama kali dibangun pada 2004 semasa Sutiyoso menjadi Gubernur DKi Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengultimatum PT Adhi Karya untuk segera membongkar tiang monorel yang mangkrak.

TAGS   Pramono Anung  Pramono  Tiang Monorel  Proyek Monorel Mangkrak  Monorel 
