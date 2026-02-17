Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Ultimatum Umuh Muchtar Menjelang Duel Persib Bandung vs Ratchaburi FC

Selasa, 17 Februari 2026 – 07:41 WIB
Ultimatum Umuh Muchtar Menjelang Duel Persib Bandung vs Ratchaburi FC - JPNN.COM
Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Tekanan besar tengah mengiringi langkah Persib Bandung menjelang laga penentuan kontra Ratchaburi FC pada leg kedua 16 Besar AFC Champions League Two 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Ratchaburi FC akan digelar di Gelora Bandung Lautan Api, Rabu (18/2/2026).

Defisit tiga gol dari leg pertama membuat Persib harus mengambil risiko dan tampil agresif sejak awal.

Baca Juga:

Manajer Persib Umuh Muchtar menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk bermain aman saat menjamu Ratchaburi FC.

Meski menghadapi situasi sulit, Umuh menilai kekalahan di laga pertama tidak sepenuhnya mencerminkan perbedaan kualitas kedua tim.

Dia percaya peluang masih terbuka selama Persib mampu memaksimalkan momentum bermain di hadapan publik sendiri.

Baca Juga:

"Kalau dipikir pasti berat, tetapi Insha Allah kami akan berusaha."

"Tidak menutup kemungkinan nanti di Bandung kami bisa mendapat gol lebih dari tiga," tegas Umuh.

Tekanan besar tengah mengiringi langkah Persib Bandung menjelang laga penentuan kontra Ratchaburi FC pada leg kedua 16 Besar AFC Champions League Two 2025/26.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Umuh Muchtar  Ratchaburi FC  AFC Champions League Two 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp