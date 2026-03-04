Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Ultimatum Walkot Bandung: Pengerjaan Proyek Galian Jalan Harus Rampung Besok!

Rabu, 04 Maret 2026 – 17:31 WIB
Ultimatum Walkot Bandung: Pengerjaan Proyek Galian Jalan Harus Rampung Besok! - JPNN.COM
Galian kabel di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengultimatum PT Bandung Infra Investama (BII) selaku pemilik proyek galian kabel di jalanan, untuk menyelesaikan pengerjaannya pada Kamis (5/3).

Apabila galian tidak selesai sesuai tanggal kesepakatan, maka pihaknya akan menghentikan dan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan.

Farhan pun berencana untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Kamis besok.

Baca Juga:

"Besok tanggal 5, saya inspeksi terakhir. Semua harus sudah beres," tegas Farhan saat ditemui di SMP Santo Yusup, Jalan Sulaksana, Kota Bandung, Rabu (4/3).

Dia mengungkapkan, proyek galian bakal dihentikan sementara mulai besok. Nantinya setelah evaluasi, galian akan kembali dilanjutkan dengan pertimbangan.

"Pokoknya titik-titik rawan kami pastikan semua harus selesai, mau nggak mau. Karena kan janjinya tanggal 5 Maret, makanya saya akan inspeksi. Yang tidak beres akan dihentikan dan kena sanksi. Sanksinya apa? tergantung kontrak," ungkapnya.

Baca Juga:

Adapun proyek galian di jalanan Kota Bandung menjadi sorotan dikarenakan jadi salah satu penyebab kemacetan bahkan kecelakaan para pengendara sepeda motor.

Pemkot Bandung pun telah memberikan peringatan kepada PT BII sebagai kontraktor untuk segera menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dia juga telah menegur sejumlah dinas terkait terkait hal tersebut.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan proyek galian kabel di jalanan, harus rampung Kamis besok. Siap-siap sanksi apabila tidak selesai.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Walkot bandung  galian jalan  wali kota BANDUNG Farhan  galian kabel 
BERITA WALKOT BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp