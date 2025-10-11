UMB Gelar Semercu Fest 2025, Laboratorium Kreatif Mahasiswa Menuju 40 Tahun Kampus Inovatif

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Mercu Buana (UMB) kembali menunjukkan komitmennya sebagai kampus berbudaya inovasi dengan menggelar Semercu Fest 2025, sebuah festival seni dan musik yang menjadi wadah ekspresi kreatif bagi mahasiswa.

Acara ini digelar pada Jumat (10/10/2025) di Kampus Universitas Mercu Buana Pejaten, Warung Buncit, sebagai bagian dari rangkaian menuju puncak perayaan HUT ke-40 Universitas Mercu Buana.

Berbeda dari festival kampus pada umumnya, Semercu Fest 2025 dirancang sebagai laboratorium pembelajaran kreatif, di mana mahasiswa tidak hanya menjadi penampil, tetapi juga perencana dan penggerak utama kegiatan.

Sebanyak 80 persen panitia terdiri dari mahasiswa aktif, yang terlibat langsung dalam seluruh tahapan produks, mulai dari konsep acara, manajemen panggung, hingga promosi dan evaluasi.

“Semercu Fest bukan sekadar konser musik, tetapi ruang belajar kolaboratif yang mempertemukan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam satu harmoni. Melalui acara ini, Universitas Mercu Buana ingin menegaskan identitasnya sebagai kampus yang inovatif, berbudaya, dan mendukung potensi kreatif mahasiswanya,” ujar Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Mercu Buana Prof. Rizki Briandana, M.Comm., Ph.D.

Festival ini menampilkan beragam pertunjukan musik, tari, dan seni pertunjukan dari sivitas akademika, di antaranya Nebula Beatz, A Production Team, Renaissance, The Botado Band, DJ Vandoo, serta Erlangga & Deskray Debray.

Kemeriahan malam semakin terasa dengan kehadiran bintang tamu Banda Neira dan Rony Parulian, yang tampil menutup rangkaian acara dengan penampilan istimewa.

Lebih dari sekadar hiburan, Semercu Fest 2025 memperlihatkan bagaimana perguruan tinggi dapat menjadi ekosistem kreatif yang mengasah soft skill, kepemimpinan, dan kolaborasi lintas disiplin.