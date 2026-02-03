Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

UMB Kirimkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Agam Sumatera Barat

Selasa, 03 Februari 2026 – 20:23 WIB
UMB Kirimkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Agam Sumatera Barat
Dosen Pascasarjana Ilmu Komunikasi UMB Dr. Achmad Jamil bersama tim UMB sata menyerahkan bantuan bagi warga terdampak bencana di Agam, Sumatera Barat, Senin (2/2/206). Foto: Dok. Humas UMB

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Mercu Buana (UMB) kembali mengirimkan bantuan untuk warga terdampak bencana di Agam, Sumatera Barat pada Senin, 2 Februari 2026.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari bantuan dari UMB sebelumnya untuk warga Sumatera terdampak bencana pada tanggal 5 sampai 10 Januari 2026.

Sebelumnya, UMB telah memberikan bantuan di kawasan Medan dan Aceh Tamiang.

Total bantuan untuk bencana Sumatra sejumlah Rp 200 juta yang dikumpulkan dari sumbangan Civitas Akademika Universitas Mercu Buana.





Pengawas Yayasan Menara Bhakti, Dr Hadri Mulya mengatakan bantuam berupa sembako dan perlengkapan salat yang disalurkan langsung di rumah-rumah hunian sementara dan rumah warga terdampak bencana.

Menurut Hadri Mulya, bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara yang tertimpa musibah bencana di Sumatra merupakan bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.



