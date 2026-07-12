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JPNN.com - Ekonomi - UMKM

UMiMAX Pertamina Berdampak Besar, Targetkan 1.000 Tambahan Penerima Manfaat

Minggu, 12 Juli 2026 – 16:53 WIB
UMiMAX Pertamina Berdampak Besar, Targetkan 1.000 Tambahan Penerima Manfaat - JPNN.COM
Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan bersama jajaran dewan komisaris serta Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri bersama jajaran Direksi Pertamina saat membuka Program UMiMAX Batch 2026 di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Jumat (10/7). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) terus mengembangkan program UMiMAX (Ultra Mikro Pertamina Aksi).

UMiMAX merupakan program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan membantu masyarakat rentan ekonomi, khususnya, pekerja informal, guru kontrak, penyandang disabilitas dan masyarakat prasejahtera untuk membangun atau mengembangkan usaha ultra mikro.

Pertamina kembali melanjutkan Program UMiMAX Batch 2026 yang secara resmi dibuka oleh Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan bersama jajaran dewan komisaris serta Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri bersama jajaran Direksi Pertamina di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Jumat (10/7).

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UMiMAX Pertamina Berdampak Besar, Targetkan 1.000 Tambahan Penerima Manfaat

Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan bersama jajaran dewan komisaris serta Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri bersama jajaran Direksi Pertamina saat membuka Program UMiMAX Batch 2026 di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Jumat (10/7). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

Pertamina terus berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dalam rangka menopang ekonomi masyarakat.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menjelaskan program ini tidak hanya memberikan bantuan sarana usaha, tetapi juga pendampingan, pelatihan, serta penguatan kapasitas usaha agar penerima manfaat dapat membangun sumber penghasilan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

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“Pertamina membuka pendaftaran UMiMAX Batch 2026 dengan target menjangkau hingga seribu penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia,” jelas Baron.

Sebelumnya pada 2025, Program UMiMAX telah menyalurkan total bantuan Rp 1,17 miliar dan melahirkan 168 usaha baru yang bergerak di bidang Kopling, Warmindo dan Mini ATM.

Pertamina membuka pendaftaran UMiMAX Batch 2026 dengan target menjangkau hingga seribu penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia

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TAGS   Pertamina  UMiMAX  penerima manfaat  UMKM  Ekonomi  Muhammad Baron  bantuan 
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