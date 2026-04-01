UMJ Jadi Tuan Rumah Acara Silaturahmi Idulfitri PP Muhammadiyah 1447 H

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menjadi tuan rumah penyelengaraan acara Silaturahmi Idulfitri 1447 H Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Kegiatan yang merupakan momentum untuk mepererat ukhuwah antar unsur Persyarikatan Muhammadiyah tersebut, berlangsung di Auditorium K.H.A.Azhar Basyir, M.A., Gedung Cendekia, UMJ, Selasa (31/3).

Ketua Badan Pembina Harian (BPH) UMJ dan juga merupakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut serta apresiasi atas kehadiran para tamu undangan di tengah kesibukan yang padat.

“Pertemuan ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk memperkuat kebersamaan serta meningkatkan soliditas, tidak hanya di internal keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah, tetapi juga seluruh komponen yang berkhidmat untuk kemajuan Muhammadiyah dan masyarakat luas,” ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI itu.

Dia juga menyampaikan bahwa UMJ sebagai pengelola amal usaha terus berupaya meningkatkan kualitas di berbagai aspek, termasuk pertumbuhan jumlah mahasiswa dan pengembangan program studi baru.

Komitmen ini diiringi dengan upaya menghadirkan program afirmatif yang berpihak kepada warga Persyarikatan, khususnya di bidang pendidikan.

Sejumlah tokoh turut menyampaikan pesan dalam momentum ini. Salah satunya adalah Prof. Dr. Anggito Abimanyu selaku Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang mengungkap permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh pengurus dan warga Persyarikatan Muhammadiyah.

Senada dengan hal tersebut, Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan bahwa tradisi saling memaafkan di bulan Syawal ini diharapkan menjadi awal untuk melanjutkan kehidupan dengan semangat baru pasca Ramadan.

Lebih lanjut, Irman Gusman, Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyampaikan bahwa Muhammadiyah harus tampil terdepan dalam berbagai aspek kehidupan. Menurutnya, Muhammadiyah memiliki peran strategis yang tidak terpisahkan dalam pembangunan umat dan bangsa.