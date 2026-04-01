UMJ Resmikan Gedung Kampus Tulang Bawang, Perkuat Akses Pendidikan di Lampung

jpnn.com, TULANG BAWANG - Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menyelenggarakan kegiatan silaturrahim sekaligus Peresmian Gedung UMJ kampus Tulang Bawang, Lampung, pada Selasa (28/4).

Agenda ini merupakan tindak lanjut implementasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

NPHD tersebut mencakup hibah aset berupa tanah seluas 10 hektar, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, serta peralatan milik pemerintah daerah. Perjanjian dengan Nomor: B/900.1.3.1/7151/V.2/TB/I/2026 dan Nomor: 158/I.0/A/2026 ini ditandatangani oleh Bupati Tulang Bawang Qudrotul Ikhwan dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir pada 23 Januari 2026 di Yogyakarta.

Silaturrahim dan peresmian gedung yang berlokasi di Tulang Bawang Lampung ini di hadiri sekitar 2.300 tamu undangan.

Tamu tersebut meliputi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Wakil Gubernur Lampung, Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Lampung, Bupati Tulang Bawang jajaran DPRD, beserta tamu undangan persyarikatan Muhammadiyah.

Rektor UMJ Ma’mun Murod menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan tersebut serta komitmen UMJ dalam menghadirkan pendidikan di daerah.

Baca Juga: Ikalum FEB UMJ Berkolaborasi dengan TNI Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatra

“Tidak ada kata yang patut kami ucapkan, kecuali syukur kepada Allah SWT, karena atas rindu dan kuasanya. Pagi hari ini, kami bisa melangkahkan kaki di Lampung untuk peresmian gedung sekaligus silaturrahim UMJ di Tulang Bawang,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa UMJ saat ini memiliki 65 program studi, termasuk okupasi terapi yang baru mendapatkan SK. Selain itu, Ada 8 prodi yang sedang berproses, serta rencana pembukaan beberapa program doktor dan PSDKU tambahan.