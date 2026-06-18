UMJ Seleksi 1.400 Calon Mahasiswa Internasional dari 44 Negara

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) mendapatkan antusiasme tinggi dari calon mahasiswa internasional pada Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Tahun Akademik 2026.

Total ada sebanyak 1.400 calon mahasiswa dari 44 negara mengikuti proses seleksi untuk menjadi bagian dari civitas academica UMJ.



Seluruh pendaftar akan melalui dua tahapan seleksi, yakni seleksi administrasi dan seleksi wawancara. Dari keseluruhan peserta, UMJ akan memilih 40 mahasiswa internasional terbaik yang akan melanjutkan studi di berbagai program yang tersedia.

Kuota tersebut terdiri atas 30 mahasiswa Program Magister dan 10 mahasiswa Program Sarjana. Program magister diprioritaskan karena dinilai mampu mempercepat capaian akademik melalui publikasi ilmiah bereputasi internasional, memperluas kolaborasi penelitian dengan berbagai negara, serta memperkuat reputasi akademik UMJ di tingkat global.

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Wakil Rektor III UMJ Tria Atika Endah Permatasari menyampaikan hal ini menjadi capaian yang sangat membanggakan sekaligus amanah yang besar bagi UMJ.

Menurutnya hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan dari calon mahasiswa yang berasal dari 44 negara menjadi bukti bahwa reputasi UMJ semakin dikenal di tingkat internasional.

“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan mutu layanan akademik maupun nonakademik agar mampu memenuhi ekspektasi mahasiswa dari berbagai latar belakang budaya,” ujarnya.

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Tria menjelaskan bahwa keberhasilan ini merupakan upaya dari berbagai strategi yang dilakukan secara berkelanjutan. Strategi tersebut meliputi, yang pertama; memperkuat kerja sama internasional dengan berbagai universitas, lembaga pendidikan, dan organisasi di berbagai negara.

Kemudian, strategi kedua yaitu meningkatkan visibilitas UMJ melalui promosi digital, media sosial, webinar internasional, dan partisipasi dalam pameran pendidikan global.