Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

UMJ Seleksi 1.400 Calon Mahasiswa Internasional dari 44 Negara

Jumat, 31 Juli 2026 – 00:01 WIB
UMJ Seleksi 1.400 Calon Mahasiswa Internasional dari 44 Negara - JPNN.COM
Seleksi calon mahasiswa internasional di UMJ. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) mendapatkan antusiasme tinggi dari calon mahasiswa internasional pada Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Tahun Akademik 2026.

Total ada sebanyak 1.400 calon mahasiswa dari 44 negara mengikuti proses seleksi untuk menjadi bagian dari civitas academica UMJ.

Seluruh pendaftar akan melalui dua tahapan seleksi, yakni seleksi administrasi dan seleksi wawancara. Dari keseluruhan peserta, UMJ akan memilih 40 mahasiswa internasional terbaik yang akan melanjutkan studi di berbagai program yang tersedia.

Kuota tersebut terdiri atas 30 mahasiswa Program Magister dan 10 mahasiswa Program Sarjana. Program magister diprioritaskan karena dinilai mampu mempercepat capaian akademik melalui publikasi ilmiah bereputasi internasional, memperluas kolaborasi penelitian dengan berbagai negara, serta memperkuat reputasi akademik UMJ di tingkat global.

Baca Juga:

Wakil Rektor III UMJ Tria Atika Endah Permatasari menyampaikan hal ini menjadi capaian yang sangat membanggakan sekaligus amanah yang besar bagi UMJ.

Menurutnya hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan dari calon mahasiswa yang berasal dari 44 negara menjadi bukti bahwa reputasi UMJ semakin dikenal di tingkat internasional.

“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan mutu layanan akademik maupun nonakademik agar mampu memenuhi ekspektasi mahasiswa dari berbagai latar belakang budaya,” ujarnya.

Baca Juga:

Tria menjelaskan bahwa keberhasilan ini merupakan upaya dari berbagai strategi yang dilakukan secara berkelanjutan. Strategi tersebut meliputi, yang pertama; memperkuat kerja sama internasional dengan berbagai universitas, lembaga pendidikan, dan organisasi di berbagai negara.

Kemudian, strategi kedua yaitu meningkatkan visibilitas UMJ melalui promosi digital, media sosial, webinar internasional, dan partisipasi dalam pameran pendidikan global.

UMJ melakukan seleksi terhadap 1.400 calon mahasiswa internasional dari puluhan negara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   UMJ  penerimaan mahasiswa  mahasiswa mancanegara  Universitas Muhammadiyah Jakarta 
BERITA UMJ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp