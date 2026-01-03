Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

UMK Lampung Selatan 2026 Naik 4,64 Persen

Sabtu, 03 Januari 2026 – 07:32 WIB
Ilustrasi UMK 2026. Foto: dokumen JPNN.com.

jpnn.com - LAMPUNG SELATANG – Upah Minimum Kabupaten atau UMK Lampung Selatan 2026 sudah ditetapkan, yakni sebesar Rp3,21 juta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lampung Selatan (Lamsel), Badruzzaman, mengatakan, pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2025 tentang UMK Lampung Selatan Tahun 2026 sebesar Rp3.219.609.

Dikatakan, UMK Lamsel 2026 itu sudah sesuai Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/878/V.08/HK/2025 dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2026.

“UMK Lampung Selatan tahun 2026 tercatat mengalami kenaikan 4,64 persen atau sebesar Rp142.618,49 dibandingkan UMK tahun 2025 yang berada di angka Rp3.076.990,” katanya di Kalianda, Jumat (2/1).

Menurutnya, penetapan ini merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam menyesuaikan upah minimum dengan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan terkini.

Dia menjelaskan bahwa ketentuan UMK 2026 tersebut secara khusus berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

“UMK Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 sebesar Rp3.219.609 dan berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun,” ujarnya.

Dirinya juga menambahkan, bagi pekerja yang memiliki masa kerja satu tahun atau lebih, pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah sebagai pedoman dalam pemberian gaji, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemkab Lamsel sudah menetapkan UMK Lampung Selatan 2026 naik 4,64 persen. Jadi sebegini.

