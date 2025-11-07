UMKM Binaan Bea Cukai Purwokerto Sukses Ekspor Perdana 16 Ton Cocopeat ke Taiwan

jpnn.com, PURWOKERTO - PT Migunani Bersama Internasional, salah satu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan Bea Cukai Purwokerto berhasil melaksanakan ekspor perdananya ke Taiwan pada Kamis (6/11).

Pengiriman perdana dilakukan melalui kegiatan stuffing di Jalan Moh. Yamin No. 280, Purwokerto Selatan, dilanjutkan dengan pemuatan melalui Pelabuhan Tanjung Emas dengan komoditas, berupa cocopeat atau media tanam sebanyak satu kontainer berukuran 40 feet high cube (sekitar 16 ton).

Produk cocopeat, hasil olahan serat kelapa yang ramah lingkungan, kini menjadi primadona di pasar internasional sebagai media tanam modern.

Keberhasilan ekspor ini menjadi bukti nyata produk lokal Banyumas memiliki daya saing global.

Direktur PT Migunani Bersama Internasional, Krisbowo Singgih menyampaikan apresiasi kepada Bea Cukai Purwokerto atas pembinaan dan asistensi yang telah diberikan.

“Dukungan Bea Cukai sangat membantu kami dalam proses persiapan dan pelaksanaan ekspor. Harapan kami, langkah pertama ini menjadi pintu pembuka menuju pasar internasional yang lebih luas,” ujar Krisbowo.

Kepala Kantor Bea Cukai Purwokerto Dwijanto Wahjudi menyambut positif capaian tersebut dan menegaskan komitmen pihaknya dalam mendorong UMKM berorientasi ekspor.

“Bea Cukai tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga fasilitator perdagangan. Kami terus memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerja kami mampu menembus pasar global,” ungkap Dwijanto dalam keterangannya, Jumat (7/11).