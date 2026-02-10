Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

UMKM Binaan Pertamina Bukukan Transaksi Rp10,4 Miliar di INACRAFT 2026

Selasa, 10 Februari 2026 – 21:12 WIB
UMKM Pertamina laris manis di INACRAFT 2026, digemari buyer asing hingga catat transaksi hingga miliaran. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - UMKM binaan Pertamina berhasil membukukan total transaksi sebesar Rp10,4 miliar dalam ajang INACRAFT 2026, yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada 4–8 Februari 2026.

Capaian tersebut terdiri atas penjualan ritel senilai Rp6 miliar serta komitmen transaksi lanjutan (potential reorder) sebesar Rp4,4 miliar.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Muhamad Baron, menyampaikan capaian UMKM binaan di INACRAFT 2026 mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendorong UMKM naik kelas dan berdaya saing.

“Pertamina secara konsisten menghadirkan UMKM binaan ke panggung nasional dan internasional melalui pameran strategis seperti INACRAFT. Capaian transaksi serta komitmen transaksi lanjutan ini menjadi bukti bahwa produk UMKM Indonesia memiliki kualitas, daya saing, dan potensi pasar yang sangat besar,” ujar Baron.

Dia menambahkan bahwa pendampingan yang dilakukan Pertamina tidak hanya berfokus pada peningkatan penjualan, tetapi juga pada penguatan kapasitas pelaku usaha.

“Kami ingin UMKM tidak hanya laku saat pameran, tetapi juga memperoleh jejaring, wawasan, serta kepercayaan diri untuk tumbuh secara berkelanjutan,” lanjutnya.

Para pelaku UMKM binaan pun menyampaikan apresiasi kepada PT Pertamina atas kesempatan, kepercayaan, pendampingan, serta ruang pembelajaran yang diberikan melalui partisipasi dalam INACRAFT 2026.

Mereka berharap pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dapat menjadi pijakan yang kuat untuk terus berkembang, sekaligus mempersiapkan diri berpartisipasi kembali dalam pameran berskala besar di masa mendatang.

Keikutsertaan UMKM binaan PT Pertamina dalam ajang INACRAFT 2026 yang digelar di JCC pada 4–8 Februari 2026 mencatatkan capaian yang membanggakan.

