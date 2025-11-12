Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

UMKM Binaan Pertamina Ini Berjaya Hingga Jadi Lokasi Penelitian Mahasiswa

Rabu, 12 November 2025 – 13:41 WIB
UMKM Binaan Pertamina Ini Berjaya Hingga Jadi Lokasi Penelitian Mahasiswa - JPNN.COM
Rumah Madu Simpul Hati salah satu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) binaan PT Pertamina. Foto dok Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Rumah Madu Simpul Hati salah satu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) binaan PT Pertamina.

Tiwi Nurhasanah, perempuan asal Garut ini memiliki usaha yang bergerak di bidang budidaya lebah dengan nama Rumah Madu Simpul Hati.

Dia menjual produk madu dari mentah, hingga selesai diolah. Selain madu, produk Propolis, Royal Jelly, Bee Pollen juga laris manis diserbu konsumen.

Baca Juga:

Tak hanya mengelola peternakan sendiri, dia juga membina kelompok-kelompok tani madu di berbagai wilayah Indonesia.

Melalui program UMKM, Pertamina turut mendampingi dan memfasilitasi UMKM binaannya dengan berbagai pelatihan, mentoring hingga sertifikasi usaha yang diperlukan.

Dukungan Pertamina tersebut tak hanya memperluas pasar, juga membuka pintu kolaborasi dengan dunia akademik.

Baca Juga:

Kini, tempat usahanya sering menjadi lokasi penelitian mahasiswa farmasi dari berbagai universitas di Indonesia.

“Kami jadi kenal banyak apoteker dan peneliti. Mereka melakukan riset tentang produk lebah langsung di sini. Apalagi kami memiliki produk kesehatan dan kosmetik yang membutuhkan dukungan ilmu farmasi,” ujar Tiwi.

Dukungan Pertamina tersebut tak hanya memperluas pasar, juga membuka pintu kolaborasi dengan dunia akademik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  PT Pertamina  UMKM  UMKM binaan Pertamina 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp