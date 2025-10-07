UMKM Binaan PNM Harumkan Inacraft 2025 dengan Wangi Kopi Sembalun

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus mendorong setiap nasabahnya untuk mendapat pengalaman inspiratif, serta mendapatkan akses pasar yang lebih luas lewat keikutsertaannya dalam ajang pameran kerajinan ekonomi kreatif terbesar Asia Tenggara, Inacraft 2025, yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC).

Setiap tahunnya, Inacraft mampu menghadirkan lebih dari 60 ribu pengunjung.

kehadiran Siti Rohmah, nasabah PNM Mekaar asal Lombok, dengan usaha kopi arabika Sembalunnya menjadi pembeda dari UMKM lainnya.

Hal ini lantaran biji kopinya berasal khas pegunungan Sembalun, Mataram yang kaya cita rasa serta bernilai ekonomis tinggi.

Tak hanya satu jenis kopi, PNM juga memboyong 5 produk kopi lainnya yang berasal dari Kabanjahe, Probolinggo, Kendari, Denpasar, hingga kue kering khas Jakarta untuk berpadu di panggung nasional.

Sejak bergabung menjadi nasabah PNM pada 2021, Siti yang awalnya hanya berjualan toko kelontong, tak pernah menyangka usahanya kini dapat tampil di panggung nasional dan dikenal secara internasional melalui dukungan PNM.

From Beans to Dreams, begitulah yang dia rasakan karena berkat PNM mimpinya untuk memperkenalkan produk kopinya lebih luas dapat terwujud.

“Saya sangat bersyukur bisa terpilih mengikuti Inacraft 2025. Dengan bantuan PNM, usaha kopi saya kini bisa lebih dikenal luas, tidak hanya di Lombok. Kesempatan ini membuat usaha saya tidak monoton hanya dikenal di daerah asal, tetapi bisa menembus pasar nasional bahkan internasional, terima kasih banyak PNM,” ucap Siti.