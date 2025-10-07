UMKM Binaan Rumah BUMN Pertamina Palangka Raya Jadi Incaran Pengunjung Inacraft 2025

jpnn.com, JAKARTA - UMKM binaan Rumah BUMN Pertamina Palangka Raya mencuri perhatian pengunjung domestik maupun mancanegara di Jakarta Convention Center (JCC) pada 1–5 Oktober 2025.

Salah satu sorotan utama datang dari Batik Mata Andau, sebuah usaha kecil rumahan yang dirintis oleh pasangan suami istri Yoga Rustaman dan istri sejak 2017.

Partisipasi perdana Batik Mata Andau di Inacraft 2025 yang difasilitasi Pertamina melalui Rumah BUMN Pertamina Palangka Raya berbuah manis, dengan lebih dari 300 pcs outer, jaket, dan kain batik terjual habis di hari pertama.

Bahkan sampai akhir ajang inacraft 2025, Batik Mata Andau berhasil mencatatkan omzet sebagai salah satu dari tiga terbesar di booth Pertamina.

Hal ini menjadi pencapaian yang tidak hanya memperkuat eksistensi UMKM Kalimantan Tengah di kancah nasional, tetapi juga membuka jalan menuju pasar internasional.

Vice President of Corporate Social Responsibility PT Kereta Api Indonesia, Sandra Pridaswara, secara khusus mempercayakan Batik Mata Andau untuk memenuhi kebutuhan seragam di salah satu kegiatannya.

Tak hanya pengunjung dalam negeri, apresiasi juga datang dari buyers mancanegara asal Korea, Jepang, dan Turki, yang turut membeli.

Sementara itu, Fety Manager SMEPP PT Pertamina menegaskan komitmen Pertamina dalam mendukung keberlanjutan UMKM.