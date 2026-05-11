UMKM Ini Sukses Ekspor Perdana Madu ke Malaysia, Bea Cukai Jambi Sampaikan Harapan

Senin, 11 Mei 2026 – 15:15 WIB
UMKM binaan Bea Cukai Jambi, PT Cipta Lebah Berkah (Madu CLB), berhasil melaksanakan ekspor perdana ke Malaysia. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAMBI - UMKM binaan Bea Cukai Jambi, PT Cipta Lebah Berkah (Madu CLB), berhasil melaksanakan ekspor perdana 8 kilogram madu asli Jambi ke Malaysia pada 15 April 2026 senilai jutaan rupiah.

Keberhasilan ini menjadi langkah awal yang penting bagi pelaku usaha lokal dalam menembus pasar global.

Bea Cukai Jambi dalam ekspor ini memberikan pendampingan intensif melalui program Klinik Ekspor.

Asistensi difokuskan pada pemenuhan persyaratan administrasi, termasuk pengajuan dokumen ekspor melalui aplikasi CEISA 4.0.

Pendampingan ini memastikan seluruh prosedur berjalan tertib, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Kantor Bea Cukai Jambi Dafit Kasianto menyampaikan pihaknya akan terus berkomitmen mendukung UMKM agar mampu berkembang dan memperluas jangkauan pasar.

Dia menegaskan keberhasilan ekspor ini merupakan hasil dari sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah dalam memanfaatkan peluang global.

“Kami berkomitmen untuk terus mendampingi UMKM agar dapat naik kelas dan menembus pasar internasional,"

UMKM binaan Bea Cukai Jambi, PT Cipta Lebah Berkah (Madu CLB), berhasil melaksanakan ekspor perdana madu ke Malaysia

Ekspor Perdana  ekspor  UMKM  Bea Cukai Jambi  Bea Cukai  Malaysia 
