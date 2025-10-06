Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

UMKM Lokal Laris Manis di Mandalika, Dirut Pertamina Ikut Cicipi Jajanan Khas Lombok

Senin, 06 Oktober 2025 – 03:02 WIB
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri turut menyapa para pelaku usaha dan swmpat mencicipi jajanan khas Lombok. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, MANDALIKA - Semarak ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025, bukan hanya para pembalap yang 'ngebut' di lintasan Mandalika.

Para pelaku usaha lokal pun turut 'tancap gas' memanfaatkan momentum besar ini.

 Sebanyak 20 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mitra binaan Pertamina ikut meramaikan gelaran balap dunia yang berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 3–5 Oktober 2025. 

Kehadiran para pelaku UMKM ini merupakan wujud komitmen Pertamina dalam mendorong pemberdayaan ekonomi lokal serta membuka ruang promosi bagi produk-produk unggulan nusantara. 

Mulai dari kuliner khas NTB, kerajinan tangan, produk fesyen tenun, hingga beragam oleh-oleh lokal, semuanya tampil memikat di area festival Pertamina selama ajang internasional tersebut berlangsung. 

Dalam kunjungan ke area UMKM, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri turut menyapa para pelaku usaha dan mencicipi jajanan khas Lombok. 

Dia bahkan membeli sejumlah produk sebagai bentuk dukungan langsung terhadap pelaku usaha daerah.

 “Produk UMKM di sini luar biasa, kualitasnya sangat baik dan memiliki potensi besar untuk dikenal lebih luas,” ujar Simon. 

sebagian besar produk UMKM binaan Pertamina bahkan sudah terjual habis dalam dua hari pertama penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2025

