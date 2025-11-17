Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

UMKM MBS Belajar Memasak dari Chef Profesional di SIAL InterFOOD 2025

Senin, 17 November 2025 – 22:18 WIB
Paguyuban UMKM Mitra Bungasari Sukabumi belajar memasak dari para Chef Profesional di SIAL InterFOOD 2025. Foto dok.Bola Deli

jpnn.com - Pameran internasional makanan dan minuman terbesar di Asia Tenggara, SIAL InterFOOD 2025, yang berlangsung baru-baru ini kembali mencatat sukses besar.

Gelaran ke-26 ini diikuti 1.500 peserta dari 26 negara, menampilkan 100 UMKM unggulan Indonesia, dan menarik perhatian sekitar 90 ribu pengunjung.

Salah satu momen paling menarik perhatian terjadi di booth Bola Deli, produk unggulan dari PT Padi Flour Nusantara.

Paguyuban yang tergabung dalam Mitra Bungasari Sukabumi (MBS) ini merupakan kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) binaan Bola Deli yang datang dengan total 125 anggota untuk mengikuti serangkaian demo baking bersama chef profesional.

“Kami di sini cari inovasi baru, menambah inspirasi untuk jualan, dan belajar model kue baru supaya varian kita semakin banyak,” ungkap pendiri Paguyuban MBS, Ci Mey, Senin (17/11).

Mereka antusias menyaksikan berbagai kreasi resep menggunakan produk-produk andalan Bola Deli, seperti tepung beras, tepung ketan, maizena, tapioka, dan gula halus. Selain itu, Ci Mey juga berbagi pengalamannya tentang perbedaan signifikan setelah beralih dari tepung beras tradisional ke produk kemasan siap pakai Bola Deli.

Dahulu, dia harus cuci beras, rendam, lalu menggiling di pasar. Memakan waktu, nggak praktis, dan kualitasnya juga tidak stabil. 

"Dengan tepung beras kemasan Bola Deli ini prosesnya jadi lebih cepat, hasilnya wangi, lebih mengembang, dan tidak bau apek. Kami jadi irit waktu dan hasil kuenya pun bagus,” jelasnya.

