UMKM Pemasok Ikan di Tangsel Makin Moncer Berkat MBG

jpnn.com, JAKARTA - Ifta Bintan mengaku usahanya berkembang pesat Sejak dipercaya memasok ikan segar untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Khusus Tangerang Selatan.

Bintan, sapaan akrabnya, kini mempekerjakan 15 orang pegawai untuk memilih, menimbang, sekaligus memfillet ikan agar siap diolah di dapur MBG.

"Karyawan saya tambah banyak. Mitra kami juga bertambah. Dengan adanya MBG ini, saya banyak membantu ibu-ibu di sekitar rumah untuk ikut bekerja memotong, mencabut duri, lalu memfillet,” ujarnya saat ditemui pekan ini di Tangsel.

Menurut dia, untuk memenuhi permintaan SPPG ikan yang disuplai 3.000 hingga 6.000 potong ikan fillet.

Dia kini bekerja sama dengan enam nelayan, meningkat dari sebelumnya hanya dua.

"Kami upayakan ikan-ikan tidak lebih dari empat jam di suhu ruang. Walaupun selalu diberi es batu supaya tetap fresh,” katanya.

Bagi Bintan, MBG bukan sekadar peluang usaha, tetapi juga sumber keberlangsungan hidup banyak orang. Karena itu, ia berharap program prioritas Presiden Prabowo ini tetap dilanjutkan. “Justru program ini harus lebih dimaksimalkan agar semakin banyak anak-anak yang mendapatkan makanan bergizi. Saya juga ingin memperkenalkan ikan kepada anak-anak bahwa ikan itu enak dan bergizi,” ujarnya.

