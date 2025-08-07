Close Banner Apps JPNN.com
UMKM Riau Ekspor Perdana Produk Rotan ke Negeri Jiran, Bea Cukai Dumai Beri Dukungan

Kamis, 07 Agustus 2025 – 11:24 WIB
Bea Cukai Dumai turut hadir dalam pelepasan ekspor perdana produk UMKM Riau, PT Bintang Kembar Cemerlang ke Malaysia. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, DUMAI - UMKM asal Riau, PT Bintang Kembar Cemerlang sukses ekspor perdana satu kontainer produk kriya kursi dan meja rotan ke pasar Malaysia.

Ekspor ke Negeri Jiran ini menjadi langkah awal bagi PT Bintang Kembar Cemerlang untuk semakin berkembang dan berdaya saing di pasar global.

Kepala Kantor Bea Cukai Dumai Ruru Firza Isnandar mengungkapkan ekspor perdana PT Bintang Kembar Cemerlang ini berpotensi menghasilkan kontribusi devisa ekspor sebesar FOB Rp 33.700.000.

"Kami sangat apresiasi atas capaian tersebut,” ujar Ruru Firza Isnandar dalam keterangannya, Kamis (7/8).

Dia menyampaikan pihaknya akan terus memberikan asistensi dan fasilitasi untuk mendorong lebih banyak UMKM Riau untuk sukses di pasar ekspor.

Dukungan Bea Cukai Dumai terhadap UMKM tidak hanya terbatas pada fasilitasi ekspor, tetapi juga mencakup edukasi regulasi dan pendampingan prosedural.

Melalui berbagai program pembinaan, diharapkan semakin banyak UMKM yang mampu naik kelas dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. (mrk/jpnn)

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

