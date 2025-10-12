Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

UMKM Sahabat Sandi Buka Lapangan Kerja, Sandiaga: Langsung Cuan

Minggu, 12 Oktober 2025 – 14:49 WIB
UMKM Sahabat Sandi Buka Lapangan Kerja, Sandiaga: Langsung Cuan - JPNN.COM
YIS dan UMKM Sahabat Sandi gelar pelatihan baking kekinian dorong wirausaha dan kemandirian ekonomi. Foto: YIS

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Indonesia Setara (YIS) bersama UMKM Sahabat Sandi kembali menggelar pelatihan kewirausahaan untuk membuka lapangan kerja baru dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Kegiatan bertajuk “Baking Kekinian: Raih Cuan dari Usaha Rumahan” ini berlangsung di Aula Attaqwa Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (10/10/2025).

Sebanyak 50 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari berbagai wilayah di Jakarta mengikuti pelatihan tersebut.

Baca Juga:

Fokus pelatihan kali ini adalah pembuatan kue klappertaart—makanan berbahan dasar kelapa khas Manado—yang tengah populer dan memiliki potensi pasar menjanjikan.

Founder YIS, Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan kegiatan ini merupakan wujud komitmen dalam membuka akses pelatihan wirausaha, terutama bagi perempuan. Menurutnya, pemberdayaan ekonomi perempuan akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan keluarga.

“Yayasan Indonesia Setara percaya masyarakat yang maju adalah yang memiliki kesempatan setara dalam berkarier, berkarya, dan mandiri secara ekonomi,” ujar Sandiaga.

Baca Juga:

Dalam pelatihan ini, peserta tidak hanya belajar membuat klappertaart dari tahap dasar hingga siap jual, tetapi juga mendapat materi tentang standarisasi resep dan ukuran porsi produk.

Kegiatan ini turut memperkenalkan strategi pemasaran digital melalui media sosial dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung promosi usaha.

YIS dan UMKM Sahabat Sandi gelar pelatihan baking kekinian dorong wirausaha dan kemandirian ekonomi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   UMKM  UMKM Sahabat Sandi  lapangan kerja  Sandiaga Uno 
BERITA UMKM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp