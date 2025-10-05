UMKM Skala Lokal Ikut Tampil dalam INACRAFT 2025

jpnn.com, JAKARTA - Jasa Raharja ikut ambil bagian dalam kegiatan The 24th Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) yang digelar pada 1-5 Oktober 2025 di Jakarta Convention Center (JCC).

Kehadiran Jasa Raharja dalam ajang bergengsi ini menjadi wujud nyata komitmen perusahaan dalam mendukung pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaannya agar mampu bersaing hingga ke kancah nasional dan internasional.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana menyampaikan keikutsertaan perusahaannya merupakan bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang dijalankan perusahaan.

“Jasa Raharja terus mendukungUMKM binaan yang skalanya masih lokal. Kami angkat mereka dan memperkenalkan produk-produk mereka ke buyer nasional, dan kalau perlu hingga ke internasional,” ujar dia dalam siaran persnya, Minggu (5/10).

Ditambah lagi INACRAFT 2025 bertema Youthpreneur yang mengangkat pengrajin muda.

“Kami ingin mendorong kreasi para pengrajin muda ini agar lebih dikenal dan memiliki daya saing global,” kata Dewi.

Dewi menambahkan pendampingan Jasa Raharja terhadap UMKM binaan diperluas melalui kesempatan berpartisipasi di ajang pameran berskala besar seperti INACRAFT.

“Tidak hanya berhenti pada tahap pelatihan atau pemberian bantuan saja," ujarnya.