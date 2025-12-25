Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

UMP Banten 2026 Mengalami Kenaikan Menjadi Rp 3,1 Juta

Kamis, 25 Desember 2025 – 04:14 WIB
UMP Banten 2026 Mengalami Kenaikan Menjadi Rp 3,1 Juta - JPNN.COM
Gubernur Banten Andra Soni. Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN.com

jpnn.com, SERANG - Gubernur Banten Andra Soni secara resmi menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 sebesar 6,74 persen.

Kenaikan UMP Banten tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 701 Tahun 2025.

Keputusan kenaikan UMP disampaikan Andra seusai menerima audiensi perwakilan serikat buruh yang menggelar aksi unjuk rasa di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syekh Nawawi Albantani, Kota Serang pada Rabu (24/12).

Menurut Andra, besaran UMP Banten 2026 mengalami kenaikan menjadi Rp 3.100.881,40.

"Semoga keputusan ini berdampak positif bagi dunia usaha yang tujuannya untuk kesejahteraan buruh," ucap Andra.

Andra menjelaskan besaran kenaikan UMP merupakan hasil rekomendasi dewan pengupahan Provinsi Banten serta usulan pemerintah kabupaten atau kota.

Dia menegaskan selama proses pembahasan berlangsung pihaknya memastikan tidak ada intervensi terhadap independensi dewan pengupahan.

"Akhirnya, ketika semua berkas lengkap, saya harus menandatangani kepgub (keputusan gubernur) itu," ujarnya.

Gubernur Banten Andra Soni menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2026 seusai bertemu perwakilan serikat buruh..

TAGS   UMP  Gubernur Banten  Andra Soni  upah minimum provinsi 
