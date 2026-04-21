Liga Indonesia

Umuh Muchtar Geram Gol Kontroversial Dewa United: Persib Kalah Sama Wasit!

Selasa, 21 April 2026 – 15:52 WIB
Umuh Muchtar Geram Gol Kontroversial Dewa United: Persib Kalah Sama Wasit! - JPNN.COM
Situasi di ruang Virtual Assistant Referee (VAR) dalam pertandingan BRI Super League. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar, geram dengan kinerja wasit Yoko Suprianto yang memimpin pertandingan kontra Dewa United.

Laga pekan ke-28 BRI Super League 2025/26 itu harus berakhir seri 2 - 2. 

Pertandingan sempat diwarnai gol kontroversial Dewa United di babak pertama.

Pada menit 24, Dewa United berhasil menjebol gawang Persib lewat kerja sama Alexis Messidoro dan Alex Martins.

Namun yang jadi sorotan ialah bola sudah keluar lapangan, bisa diambil oleh Messidoro, sebelum diumpan menjadi gol oleh Alex Martins.

Setelah gol tercipta, wasit Yoko sempat berkomunikasi dengan wasit Video Assistant Referee (VAR) ihwal situasi yang sempat terjadi sebelum gol terjadi.

Setelah pengecekan VAR, wasit tetap mengesahkan gol tersebut, sekalipun dalam tayangan ulang jelas terlihat bahwa bola sudah ke luar dari lapangan.

Umuh menilai keputusan wasit Yoko mengesahkan gol Alex Martins tidak dibenarkan. Dia meyakini bahwa bola yang diambil Messidoro sudah 'out'.

Komisaris Persib Umuh Muchtar berkomentar gol kontroversial Dewa United. Singgung Kinerja Wasit dan VAR di pertandingan.

