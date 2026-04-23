JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Umuh Muchtar Peringatkan Persib Bandung Menjelang Hadapi Arema FC, Ada Ultimatum

Kamis, 23 April 2026 – 06:12 WIB
Skuad Persib Bandung. Foto: ILeague.

jpnn.com - Persib Bandung mulai menaikkan tensi menjelang laga penting menghadapi Arema FC pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Persib vs Arema akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4/2026).

Manajer Persib Umuh Muchtar turun langsung memberi suntikan semangat kepada para pemain.

Dia menilai faktor mental bakal sangat menentukan dalam fase akhir kompetisi yang makin ketat.

Umuh secara terbuka menargetkan hasil sempurna di sisa pertandingan. Sosok bos Persib itu tak ingin ada celah yang bisa dimanfaatkan pesaing dalam perebutan posisi teratas klasemen.

"Enam pertandingan ke depan, tidak boleh ada kekalahan. Targetnya hanya satu, menang di setiap laga."

"Itu yang harus dipegang dan tetap dijaga semangatnya," tegasnya.

Umuh juga mengingatkan bahwa posisi Persib belum benar-benar aman.

