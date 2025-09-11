Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Umumkan Jajaran Direksi Baru, MPMInsurance Optimistis Makin Bertumbuh

Kamis, 11 September 2025 – 14:14 WIB
MPMInsurance terus berkomitmen memperkuat posisi di industri asuransi umum melalui langkah strategis berupa pembaruan jajaran direksi. Foto: Dok. MPMInsurance

jpnn.com, JAKARTA - MPMInsurance (PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika) terus berkomitmen memperkuat posisi di industri asuransi umum melalui langkah strategis berupa pembaruan jajaran direksi yang efektif berlaku sejak 1 September 2025.

Perubahan tersebut menjadi bagian dari perjalanan berkelanjutan perusahaan dalam menjaga daya saing di tengah dinamika industri yang kian kompetitif, sekaligus melanjutkan misi perusahaan untuk menjadi mitra perlindungan yang adaptif, inovatif, dan relevan bagi kebutuhan pasar.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Wayan Pariama ditunjuk sebagai President Director menggantikan Alexander H. Setokusumo.

Wayan Pariama sudah memiliki pengalaman lebih dari tiga dekade di industri asuransi umum dengan berbagai posisi strategis, termasuk sepuluh tahun menduduki posisi direktur di dua perusahaan besar sebelumnya.

Kariernya juga mencakup posisi strategis di PT Asuransi Astra, PT Asuransi Adira, dan terakhir di PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk.

Kehadirannya kini diharapkan dapat memperkuat kepemimpinan strategis perusahaan untuk meneruskan fondasi yang telah dibangun sekaligus menyiapkan langkah-langkah strategis baru untuk semakin memperkuat daya saing perusahaan.

Sementara itu, posisi Finance Director kini dijabat oleh Ellie Turjandi yang menggantikan Wahjudi Soediyanto.

Ellie memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun di bidang keuangan lintas industri dan pernah menjabat di berbagai posisi senior, jabatan terakhir yakni sebagai SEVP Portfolio Management di PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.

