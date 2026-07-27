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Umumkan Kehamilan, Selvi Kitty: Dikasih Rezeki Sama Allah

Senin, 27 Juli 2026 – 07:07 WIB
Umumkan Kehamilan, Selvi Kitty: Dikasih Rezeki Sama Allah - JPNN.COM
Selvi Kitty. Foto: Instagram/selvikitty

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi, Selvi Kitty mengakui bahwa dirinya sedang hamil.

Dia mengandung anak dari pernikahannya dengan seorang pengusaha.

"Aku dikasih rezeki sama Allah cepat dan hamil," kata Selvi Kitty dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

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Pemain film Hongkong Kasarung itu menjelaskan, kehamilannya kali ini sebenarnya di luar rencana.

Sebab, Selvi Kitty dan suami belum merencanakan. Dia bahkan sempat menjalani egg freezing.

"Sebelumnya aku sudah melakukan egg freezing karena memang berencana mau program, tetapi ternyata dikasih hamil alami," beber perempuan berusia 33 tahun itu.

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Selain itu, Selvi Kitty bercerita mengenai pernikahannya yang digelar akhir Desember 2025.

Seusai bercerai dari pernikahan pertama pada akhir 2023, dia mengenal pasangan barunya itu pada Maret 2024.

Aktris sekaligus penyanyi, Selvi Kitty akhirnya mengakui bahwa dirinya sedang hamil.

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TAGS   Selvi Kitty  Suami Selvi Kitty  Selvi Kitty hamil  mantan suami selvi kitty 
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