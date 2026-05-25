JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Umumkan Pemenang BOOM Periode 1, Pertamina Patra Niaga Bagikan 25 Motor

Senin, 25 Mei 2026 – 03:43 WIB
Pertamina Patra Niaga mengajak seluruh mitra pengemudi ojek online untuk mengumpulkan poin, tukar voucher undian dan meraih kesempatan membawa pulang motor impian melalui program Berkah Ojek Online MyPertamina (BOOM). Foto dok Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menggelar pengundian program Berkah Ojek Online MyPertamina (BOOM) Periode 1 sebagai bentuk apresiasi kepada para mitra pengemudi ojek online.

Pengundian periode pertama ini berlangsung di SPBU Pertamina Daan Mogot 31.114.03, Jakarta, bersamaan dengan pelaksanaan program Uji Emisi Gratis Tahap 2.

Dalam pengundian Periode 1 ini, Pertamina Patra Niaga memberikan 25 unit Yamaha Lexi 155 bagi para mitra pengemudi ojek online yang telah berpartisipasi dalam program BOOM.

Periode 1 telah berlangsung sejak 1 Februari hingga 30 April 2026 dan diikuti oleh 4.504 peserta dari berbagai platform ojek online. Pada periode ini, tercatat sebanyak 254.456 kupon undian terkumpul dari para peserta yang menukarkan poin MyPertamina menjadi voucher undian elektronik.

Pengundian BOOM Periode 1 ini turut disaksikan oleh perwakilan dari Kementerian Sosial, Emma Masruroh dan Bramundita Haryo Yulyanto, perwakilan Dinas Sosial, Rudy Syahrul dan Marvel Sihombing, perwakilan Kepolisian, Ipda Supriadi, perwakilan Kemasindo, Kemas M Faisal Azhari, serta pihak notaris, Amelia Jonathan, untuk memastikan proses pengundian berjalan transparan dan akuntabel.

VP Marketing Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menambahkan para pengemudi ojek online sangat berperan sebagai pejuang jalanan yang setiap hari mendukung mobilitas masyarakat dan memiliki kebutuhan BBM sangat tinggi.

“Kami sangat mengapresiasi rekan-rekan ojek online yang sudah menggunakan BBM berkualitas seperti Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, dan Pertamax. Ini menjadi role model yang baik karena sudah memulai penggunaan BBM Nonsubsidi sesuai segmennya, sekaligus menunjukkan kepedulian terhadap kualitas mesin kendaraan dan lingkungan,” ujar Heppy.

Pengemudi ojek online juga memiliki kedekatan khusus dengan SPBU Pertamina sebagai titik singgah.

TAGS   Pertamina Patra Niaga   PT Pertamina Patra Niaga  BBM  Ojol  mitra ojol 
