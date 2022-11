Umumkan Rumah Barunya Rampung, Jessica Iskandar: Semoga Diberikan Kenyamanan

jpnn.com, BALI - Aktris Jessica Iskandar mengumumkan kabar terbaru. Sebab, rumah barunya yang berada di Pulau Bali akhirnya rampung.

Melalui akun pribadiya, Jessica Iskandar bersama suaminya, Vincent Verhaag dan kedua anaknya terlihat berdiri di rumah yang baru selesai pengerjaannya.



Wanita 34 tahun itu juga terlihat senang dengan rumah barunya bernuansa putih tersebut.

Sebagai bentuk rasa syukur, Jedar-panggilan akrab Jessica Iskandar- bersama Vincent Verhaag menggelar acara pemberkatan untuk rumah barunya.

"Hari ini kami selamatan rumah baru. Terima kasih papa you’re the best! We love you! (kamu yang terbaik! Kami mencintai kamu!) Terima kasih Tuhan puji syukur kami panjatkan ke hadiratMu," tulis Jedar sebagai keterangan foto, dikutip Selasa (29/11).

Dia juga mengaku rumah barunya tersebut terasa sangat nyaman.

"Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, dan kenyamanan dirumah baru kami. Amin!" kata Jessica Iskandar.

Unggahan video pendek itu mendapatkan berbagai komentar dari warganet.

Sebagian dari mereka merasa bahagian dengan rumah Jessica yang akhirnya selesai pengerjaannya. (ddy/jpnn)